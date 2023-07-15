Бойцы Сил обороны мастерски применяют дроны-камикадзе.

Украинские защитники метко уничтожают российскую технику на территории нашей страны. В этом Силам обороны помогают дроны-камикадзе.

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский в своем Telegram-канал показал яркие кадры работы FPV-дронов по танкам оккупантов. По его словам, на видео попала работа группы "Асгард", которая работала вместе с подразделением аэроразведки "Очи" и 120-м отдельным разведывательным батальоном ВСУ.

"Во взаимодействии с 3-й ОШБр было уничтожено два танка россиян: Т-80 и Т-90М "Прорыв", - говорится в сообщении.

Также Сырский отметил невероятную работу украинских воинов, которые продемонстрировали точность ударов FPV-дронов, которые сократили количество российских танков.

Война в Украине - потери России

14 июля виация Украины нанесла 13 ударов по личному составу и по зенитно-ракетному комплексу противника. При этом самые большие потери россияне несут на Таврическом направлении. Здесь потери врага убитыми и ранеными составили больше роты.

Общие боевые потери оккупантов по состоянию на 15 июля 2023 года среди личного состава ориентировочно составили около 237180 человек.

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