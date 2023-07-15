Отмечается, что украинские силы продвинулись более чем на 1700 метров.

Силы обороны Украины проводили 14 июля контрнаступательные операции на трех участках линии фронта. Украинская армия имеет успехи на некоторых участках.

Аналитики Института изучения войны отметили, что Генштаб Украины сообщил о продолжении наступательных действий украинских войск на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях. При этом указано, что украинские силы добились частичного успеха на направлении Белая Гора — Андреевка, что к юго-западу от Бахмута.

Украинский заместитель директора Департамента планирования применения Главного управления Национальной гвардии Украины полковник Николай Уршалович заявил, что украинские силы продвинулись более чем на 1700 метров на некоторых участках на Мелитопольском направлении. Российские блогеры утверждали, что украинские защитники осуществили локальный прорыв российских оборонительных рубежей севернее Приютного, что в15 км к юго-западу от Большой Новоселки.

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Контрнступление ВСУ - последние новости

10 июня 2923 президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что ВСУ начали контрнаступление 2023. Вечером 14 июля Генштаб ВСУ сообщил, что украинские воины продвигаются на Бердянском и Мелитопольском направлениях, а на на Херсонском и Запорожском направлениях оккупанты обороняются.

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