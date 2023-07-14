В частности, ликвидировано немало вражеских гаубиц.

На Таврическом направлении врага выбивают с позиций, уничтожено большое количество оккупантов и их техники.

Об этом командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский сообщил в Telegram. При этом отмечает, что артиллерийские подразделения Сил обороны в течение суток выполнили 1 177 огневых задач, уничтожено большое количество оккупантов и их техники.

"За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили больше роты (от 45 до 360 человек - Ред.)", - подчеркнул Тарнавский.

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При этом добавил, что в течение суток уничтожено 33 единицы военной техники российских оккупантов, в частности, зенитный ракетный комплекс "Стрела", две гаубицы "Мста-Б", три гаубицы Д-30, самоходная артиллерийская установка 2С7 "Пион" и две боевые бронированные машины.

Кроме того, было ликвидировано девять вражеских складов боеприпасов.

Война в Украине с РФ продолжается - что стоит знать сейчас

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке в пятницу, 14 июля, отмечал, что в течение суток произошло около 20 боевых столкновений на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. На востоке Украины ежедневно продолжаются тяжелые бои.

Стоит отметить, что общие потери врага на 14 июля 2023 года составляют примерно 236 590 оккупантов. В частности, ликвидировано 8 008 боевых бронированных машин.

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