Поражено 9 артиллерийских средств оккупантов.

За сутки 14 июля украинская авиация нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и 1 – по зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии ударили по 9 артиллерийским средствам оккупантов на огневых позициях, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке.

Российские захватчики за прошедшие сутки нанесли 50 авиационных ударов и 43 удара из реактивных систем залпового огня. По более 15 населенных пунктов поражено на Северском и Слобожанском, Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях.

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Кроме этого, Генштаб напомнил, что за прошедшие сутки российские оккупанты ударили по территории Украины, применив 17 "Шахедов", из которых 16 были сбиты, и одной зенитной управляемой ракетой из ЗРК С-300

Потери оккупантов на фронте-последние новости

Общие потери врага среди личного состава во время полномасштабной войны на 14 июля достигли 236,6 тысяч оккупантов.

За прошедшие сутки на Таврическом направлении враг потерял убитыми и ранеными более роты.

Также появились кадры гостиницы "Дюна" в оккупированном Бердянске, где ранее на этой неделе был ликвидирован командующий войсками Южного военного округа России Олег Цоков.

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