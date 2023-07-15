РФ продолжает терять живую силу и технику / фото УНИАН (Александр Синица)

За минувшие сутки Силы обороны Украины уничтожили почти 600 российских захватчиков. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

В частности, общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 15 июля 2023 года ориентировочно составили:

личного состава - около 237 тыс 180 (в том числе 590 за минувшие сутки) человек ликвидировано;

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  • танков - 4102 (+5) единицы;
  • боевых бронированных машин - 8019 (+11);
  • артиллерийских систем - 4463 (+14);
  • РСЗО - 680;
  • средства ПВО - 425 (+2);
  • самолетов - 315;
  • вертолетов - 310;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 3807 (+24);
  • крылатые ракеты - 1273;
  • корабли/катера - 18;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 7036 (+17);
  • специальная техника - 664 (+2).

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Вчера, 14 июля, основные усилия россияне сосредоточили на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, где продолжаются тяжелые бои. Всего за минувшие сутки произошли 32 боевых столкновения.

За сутки 14 июля украинская авиация нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и 1 - по зенитно-ракетному комплексу противника.

Колаж УНИАН

Наибольших потерь РФ терпит на Таврическом направлении. За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили больше роты. 

Накануне также стало известно о точном ударе ВСУ по казарме с "кадыровцами" в Мариуполе. По предварительной информации, раненых бойцов "Ахмата" вывозили в сторону оккупированного Донецка.

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