Также известно, чем именно заняты военные "народно-демократической" Кореи, которые прибыли на оккупированную территорию.

Сейчас "десятки" северокорейских военных находятся на оккупированной территории Украины, помогая россиянам работать с предоставленными ракетными установками. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на высокопоставленных чиновников в Киеве и Сеуле (Южная Корея).

"Позади российских линий находятся десятки северокорейцев в командах, которые поддерживают пусковые установки для ракет KN-23", - пишет издание со ссылкой на украинский источник.

Отмечается, что факты участия иностранцев в войне на стороне России известны давно. Но ситуация с северными корейцами несколько иная. Это первый случай, когда иностранное правительство направило военнослужащих в их военной форме для поддержки действий Москвы на фронте в Украине.

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Эксперты говорят, что присутствие северокорейских военных на фронте в Украине - это шанс испытать собственное оружие в реальных боевых условиях и получить ценный боевой опыт, одновременно укрепив отношения с мощным союзником.

По оценкам украинского источника, Пхеньян предоставил примерно половину артиллерийских боеприпасов крупного калибра, которые Россия использовала в течение этого года - более 2 миллионов снарядов. КНДР также предоставила десятки ракет КН-23, использование которых после многомесячной паузы возобновилось с июля.

Северокорейские военные в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, на прошлой неделе стало известно о гибели на Донбассе 6 офицеров армии КНДР. Они якобы наблюдали за учениями российских пехотинцев на полигоне, когда туда прилетели украинские ракеты.

Эту информацию распространили СМИ со ссылкой на источники, но официально Украина это не подтверждала. Министр обороны Южной Кореи заявил, что эти сообщения, скорее всего, являются правдивыми. Он предупредил, что Пхеньян может направить в Украину больше своих военных.

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