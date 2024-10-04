Россияне как раз показывали корейской делегации, как правильно отправлять "пушечное мясо" на штурм, когда на демонстрацию заглянула украинская ракета.

ВСУ уничтожили 6 офицеров армии Северной Кореи во время удара по оккупированной территории Донецкой области 3 октября. Об этом пишет Kyiv Post со ссылкой на свои источники в разведке.

"Более 20 военных погибли в результате ракетного удара 3 октября по оккупированной Россией территории под Донецком, в том числе шесть офицеров из Северной Кореи, которые прибыли на переговоры с российскими коллегами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что еще трое северокорейских военнослужащих получили ранения.

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Утверждается, что перед ракетным ударом ВСУ россияне якобы демонстрировали коллегам из КНДР подготовку солдат к штурмовым действиям.

Военное сотрудничество России с КНДР

Как писал УНИАН, Северная Корея поставляет в Россию большое количество артиллерийских боеприпасов. Хотя северокорейские снаряды в основном не самого лучшего качества, они предоставляют России значительное огневое преимущество.

Также мы рассказывали, что в середине сентября Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу совершил визит в КНДР. По мнению обозревателей, это может свидетельствовать об увеличении поставок оружия для России.

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