Дикий отметил, что пока что Запад стремился сделать все, чтобы эта война не переросла в мировую, а осталась локализованной.

Если КНДР отправит свои войска для помощи России в войне против Украины, это в корне изменит формат этой войны. Тогда Западу придется пересмотреть не только масштабы предоставляемой Украине помощи, но и свою роль в этом конфликте.

Такое мнение высказал в эфире телеканала Freedom ветеран АТО, экс-командир взвода батальйона "Айдар" Евгений Дикий. По его словам, северокорейские военные станут для Москвы "расходным материалом". При этом перспективу появления военнослужащих КНДР на фронте в Украине он назвал "крайне неприятной".

"Насколько бы не оказался этот расходный материал небоеспособным, а скорее всего, он будет абсолютно неподготовлен к такой войне, его количество может стать серьезным фактором. Если товарищ Ын, условно, пришлет сюда миллион своих бойцов, то даже если это будут сверхплохие бойцы, то миллион – это все равно миллион", – продолжил он.

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Ветеран напомнил, что поставленные России северокорейские снаряды оказались очень плохими – не взрывается чуть ли не каждый четвертый, многие вообще взрываются в стволах. Но количество этих снарядов, переданных Москве, достигло уже трех миллионов, тогда как европейские союзники Украины до сих пор не вышли на миллион снарядов в год.

"Я думаю, что с солдатами может быть такая же история. Они будут омерзительного качества, но если будет принято решение, что Северная Корея вступает в войну, количество их может быть очень значимым. Но это будет менять все. Прямое вступление северокорейской армии в войну – это вообще другой формат этого конфликта. И это, естественно, вызовет совершенно другую реакцию Запада", – прогнозирует он.

Дикий отметил, что пока что Запад стремился сделать все, чтобы эта война не переросла в мировую, а осталась локализованной. И эти попытки избежать эскалации крайне дорого стоят Украине, говорит ветеран.

"Но если вдруг сюда приезжает полмиллиона или миллион северокорейских солдат, это означает, что вся политика неэскалации вообще не сработала, а сработала наоборот. Это точно не смогут признать ни в Белом доме, ни в Берлине. Если КНДР напрямую вступает в войну, Западу придется абсолютно пересмотреть тот масштаб помощи, которая нам предоставляется, и свою роль в этом конфликте", – резюмировал Евгений Дикий.

Войска КНДР в Украине: что предшествовало

На днях Министерство обороны Республики Корея (Южная Корея) заявило, что КНДР может направить войска в Украину в поддержку России. Поскольку Россия и Северная Корея подписали взаимный договор, подобный военному союзу, возможность такого развертывания очень вероятна, заявил глава министерства Ким Йонг Хен.

Глава Центра противодействии дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко отметил, что северокорейские военные уже есть в нашей стране. На оккупированных территориях присутствует ограниченный контингент инженерных войск.

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