Ермак подчеркнул, что никто не хочет прекращения войны в Украине больше, чем украинцы.

Если бы завершение войны зависело только от Украины, то она могла бы закончиться "уже завтра". Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью Euronews.

Ермак подчеркнул, что никто не хочет прекращения войны в Украине больше, чем украинцы, но это должно привести к справедливому миру. При этом он подчеркнул, что для этого Украине нужна поддержка союзников.

"Мы стали жертвой этой агрессии, и мы действительно хотим восстановить справедливый мир. Мы хотим положить конец этой войне", - говорит Ермак.

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Комментируя заявление президента США Дональда Трампа во время предвыборных дебатов, когда он отказался сказать, хочет ли победы Украины в войне, Ермак сказал, что нет необходимости переоценивать речь Трампа или искать в ней какой-то скрытый смысл.

"Все понимают: нужно положить конец этой войне справедливым миром. С нашей стороны мы всегда говорили, что победа равна справедливому миру. Это значит, что для нас нет альтернативы", — сказал Ермак.

Относительно обещания Трамп закончить войну за один день Ермак предпочел не называть никаких сроков:

"Я думаю, никто на этой планете не знает точно, когда закончится эта война. Если бы это зависело от Украины и всего демократического мира, она закончилась бы завтра".

Он подчеркнул, что план России и Путина - силой взять под контроль всю Украину, а также разрушить европейские ценности и демократический порядок - остается прежним.

"Это война для России: это не война за территорию; это война против демократии, и это война против свободного мира. Они хотят уничтожить Украину, но прошло уже три года. Мы все еще боремся, мы все еще сильны, и мы все еще храбры", - пояснил Ермак.

Война в Украине - другие заявления

Новый президент США Дональд Трамп еще во время своей предвыборной кампании обещал завершить войну в Украине всего за 24 часа после прихода к власти, однако теперь сдвинус роки на несколько месяцев.

Как писал The Times, мирный план Трампа, вероятнее всего, не обойдется без территориальных уступок. Для Украины это может означать фактическую сдачу пятой части ее территорий. В обмен на это Киев получит западные гарантии безопасности. Однако чтобы мирный план Трампа сработал, необходимо разместить в Украине американские и европейские войска.

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