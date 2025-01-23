Официального подтверждения этой информации нет.

Российские оккупационные войска захватили Нововасильевку Покровского района Донецкой области.

Об этом сообщает проект DeepState. Кроме того, российские захватчики продвинулись на фронте – в частности, в Великой Новоселке и Новоандреевке Донецкой области.

"Враг оккупировал Нововасильевку, а также продвинулся в Великой Новоселке, Новоандреевке, возле Часового Яра, Янтарного, Петропавловки, Ясеново, Котлино, Воздвиженки и Барановки", – говорится в сообщении.

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Официального подтверждения этой информации нет.

Ситуация в Донецкой области

В Часовом Яру Донецкой области увеличилось количество оккупантов. К 98-й воздушно-десантной дивизии РФ присоединились различные подразделения – в частности, "Ахмат" и добровольческое формирование "Русич". Как отметил представитель пресс-службы 24 ОМБр им. короля Даниила Андрей Полухин, все они пытаются штурмовать город и проводить операции. Вражеские атаки не утихают.

Кроме того, россияне не прекращают терроризировать мирные города Донецкой области. 22 января РФ сбросила на Константиновку девять авиабомб за 15 минут. По данным главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина, погиб один человек, еще пятеро были ранены.

Предварительно, войска государства-агрессора использовали "ФАБ-250" с модулем УМПК, уточнили в Офисе генпрокурора.

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