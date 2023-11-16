Уничтожен экипаж БпАК, их транспорт и непосредственно сам беспилотник.

Операторы 3-го полка Сил специальных операций во время аэроразведки на Донецком направлении обнаружили вражеский экипаж БпАК ZALA, который готовился к запуску беспилотника.

"Скорректировали по цели огонь М-142 HIMARS артиллерийского подразделения Сил обороны", - говорится в сообщении ССО в Telegram.

В результате, как отмечается, уничтожен экипаж БпАК, их транспорт и непосредственно сам беспилотник.

Кроме того, украинские военные показали яркое видео, уничтожения позиции российских оккупантов.

Атака на Украину в ночь на 16 ноября - что известно

В ночь на 16 ноября российские оккупанты запустили по Украине почти 20 ударных беспилотников типа Shahed.

Захватчики атаковали Украину с юго-восточного направления (Приморско - Ахтарск-Россия) 18-ю ударными БПЛА типа Shahed. Во многих регионах была объявлена воздушная тревога, работала противовоздушная оборона. В результате боевой работы силами и средствами Воздушных сил уничтожено 16 вражеских беспилотников. Были задействованы подразделения мобильных огневых групп, истребительная авиация и зенитные ракетные подразделения.

Кроме того, вечером 15 ноября в Полтавской области уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59. также, около полуночи, противник атаковал гражданскую инфраструктуру на Харьковщине зенитными управляемыми ракетами С-300. Предварительно - без жертв и пострадавших.

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