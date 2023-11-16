Вечером 15 ноября в Полтавской области была уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59, отметили в Воздушных силах.

В ночь на 16 ноября российские оккупанты запустили по Украине почти 20 ударных беспилотников типа Shahed.

Как отмечается в сообщении на странице командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины в Facebook, в ночь на 16 ноября захватчики атаковали Украину с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск - Россия) 18-ю ударными БПЛА типа Shahed.

"Во многих регионах была объявлена воздушная тревога, работала противовоздушная оборона. В результате боевой работы силами и средствами Воздушных сил уничтожено 16 вражеских беспилотников", - сообщили в ВС.

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Отмечается, что были привлечены подразделения мобильных огневых групп, истребительная авиация и зенитные ракетные подразделения.

"Кроме того, вечером 15 ноября в Полтавской области уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59. Также, около полуночи, противник атаковал гражданскую инфраструктуру на Харьковщине зенитными управляемыми ракетами С-300. Предварительно - без жертв и пострадавших", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 16 ноября российские оккупанты в очередной раз обстреляли Харьковскую область, там прогремели взрывы.

Председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов тогда сообщил, что оккупанты нанесли по меньшей мере семь ударов по населенному пункту Чугуевского района, и что предварительно речь идет о ракетах С-300. На тот момент информация о пострадавших не поступала.

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