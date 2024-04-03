По словам "Курта", мобилизация в Украине проходит неправильно.

Процесс мобилизации в Украине проходит неправильно. Об этом в интервью "Станции Краматроск" сказал снайпер-разведчик с позывным "Курт".

По его словам, тот, кто хочет делать, ищет способ, "а кто хочет петлять - оправдание".

"Все, здесь не о чем разговаривать. Там все те, кто нужны. Но нам не хватает людей. И мотивацию в людях нужно всеми способами пробуждать, чтобы мужчины понимали, что они - мужчины", - сказал боец.

По его мнению, человеку необходимо дать право выбора, где он хочет служить, воевать, ведь "не все могут быть штурмовиками, не все могут быть танкистами или пилотами".

"Если все захотят стать пилотами, то давайте создадим армию из пилотов БПЛА. Дайте нам столько дронов. Это же не плохо. Если у нас будет 500 тысяч операторов БПЛА, представьте результат. Почему нет? Вот не каждый хочет быть снайпером. Кто-то может просто строить линию обороны, которых теперь не хватает. Можно мобилизовать людей, 10 тысяч, 20 тысяч, и сказать: вы строите линию обороны. Но здесь гражданский сектор должен помогать. Почему-то в начале войны люди шли помогать: рыть окопы, строить блиндажи, блокпосты ставили, а теперь этого всего нет, исчезло", - констатирует "Курт".

Он также отметил, что негативно относится к мобилизации женщин. На его взгляд, представительницы слабого пола должны идти воевать только на добровольной основе.

"У меня были в подразделении за все время войны две женщины. Одна - снайпер, Царство небесное, она погибла. Неплохая была девушка. Но все равно постоянно отвлекаешься. Ты постоянно контролируешь этот вопрос, чтобы, как в быту, ничего не произошло, так и на боевых. Если на 100 мужчин есть одна женщина в коллективе, за ней будут больше смотреть, оберегать и прочее. Есть в армии женщины, которые такие боевые, даже в штурмы ходят, знаю о таких. Если у нее есть желание, почему нет?" - говорит военный.

Мобилизация в Украине - последние новости

В Украине отменили статус "ограниченно годный", Верховная Рада оставила только статусы "годный" или "непригодный" к военной службе. При этом Министерство обороны имеет свой внутренний приказ номер 402, который содержит перечень болезней, согласно которому военнообязанных относят к "годным", "ограниченно годным" и "непригодным".

По словам юриста по вопросам армии и прохождения военной службы Александра Золотухина, для мужчин, которые имели статус "ограниченно годный" в военное время, должны быть определены условия прохождения службы - в частности, созданы специфические условия, ведь человек имеет серьезные проблемы со здоровьем.

Ранее член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский сообщил, сколько мобилизованных за два года войны не были на фронте.

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