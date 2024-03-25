По его словам, аудит в армии выявил таких военнослужащих. Уже есть положительные сдвиги.

Более 8 тысяч мобилизованных за два года полномасштабной войны так и не побывали на фронте.

Об этом заявил член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и нардеп от "Слуги народа" Федор Вениславский в интервью "Главкому".

Главком Александр Сырский взялся за аудит Сил обороны, чтобы выяснить сколько человек, которые являются мобилизованными, за два года так и не побывали на фронте. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что во время аудита обнаружили "условно, 8 тыс. человек, которые просто прикомандированы в Генштаб, и не воевали". Вениславский поделился своим мнением относительно подобного резерва.

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"Этот вопрос я задавал бывшему начальнику Генштаба (генерал-лейтенант Сергей Шаптала - УНИАН) на одном из закрытых заседаний Комитета по вопросам нацбезопасности. Если провести аудит внутри Генерального штаба, Минобороны и других центральных военных органов управления, которые не выполняют боевых задач, то мы можем получить, как минимум, одну-две бригады резерва. А все из-за искусственно раздутых штатов, которые не всегда выполняют жизненно необходимые функции в секторе безопасности и обороны. Сейчас в этом направлении есть положительные сдвиги, но конкретной цифры не могу озвучить", - отметил нардеп.

"Можем сказать, что это более 8 тысяч человек (мобилизованных, которые не были на фронте, которые сейчас уже привлечены - УНИАН)", - добавил Вениславский.

Аудит в армии

В конце февраля стало известно, что Александр Сырский начал аудит в Силах обороны нашего государства. Нардеп Давид Арахамия говорил, что армия Украины насчитывает 900 тысяч человек, из них 300 тыс. условно без ротаций воюют, и интересовался, где же тогда еще 600 тысяч военных. По словам народного избранника, есть подразделения, которые вообще на фронте не были ни разу.

Ветеран российско-украинской войны - бывший командир роты 24-го отдельного штурмового батальона ВСУ "Айдар" Евгений Дикий считает, что если неправильно снять людей с места, то есть угроза развала всей системы.

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