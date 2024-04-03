Верховная Рада оставила только статусы "годный" или "непригодный" к военной службе.

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №10313, который предусматривает отмену статуса "ограниченногодный". Лица, которые ранее имели такой статус, должны в течение 9 месяцев повторно пройти военно-врачебную комиссию.

Как рассказал в комментарии 24 Каналу юрист в вопросах армии и прохождения военной службы Александр Золотухин. Верховная Рада отменила статус "ограниченно годный" и оставила только "годный" или "непригодный" к военной службе. Министерство обороны Украины имеет свой внутренний приказ номер 402, который содержит перечень болезней, согласно которому военнообязанных относят к "годным", "ограниченно годным" и "непригодным".

"Пока Минобороны не изменит этот приказ, то никакой переквалификации "ограниченно годных" не будет происходить. Ведь нет документа, на который можно ссылаться для того, чтобы квалифицировать человека как "годного" или "непригодного", - отметил юрист

Минобороны должно определить, какой статус предоставлять людям, которые имеют определенный диагноз и ранее были "ограниченно годными". Только после принятия внутреннего приказа, который будет основополагающим для ВВК, военнообязанные, которые ранее были признаны ограниченно годными, смогут проходить комиссию для установления пригодности к прохождению военной службы.

Юрист также отметил, что для мужчин, которые имели статус "ограниченно годный" в военное время, должны быть определены условия прохождения службы. Для них должны быть созданы специфические условия, ведь человек имеет серьезные проблемы со здоровьем.

Скорее всего, ждать приказ от Минобороны долго не придется, поскольку есть девятимесячный срок, в течение которого лица, которые ранее были "ограниченно годны", должны пройти повторно военно-врачебную комиссию. Он начинается с момента, когда закон вступает в силу.

Также Минобороны, кроме того что должно разработать внутренний приказ, должно еще зарегистрировать его в Министерстве юстиции. Приказ должен пройти юридическую оценку на предмет того, насколько он законен и соответствует внутреннему национальному законодательству и обеспечивает соблюдение прав человека.

Вместе с переквалификацией "ограниченно годных" в этот законопроект были внесены изменения относительно Единого государственного реестра военнообязанных. Этот реестр будет коммуницировать с рядом других реестров, в частности демографическим, реестром судебных решений, реестром Минюста по актам гражданского состояния и другими реестрами.

"Из Единого государственного реестра военнообязанных можно черпать основную информацию о призывнике. Согласие на обработку персональных данных военнообязанного не требуется. Министерство будет иметь доступ к большинству информации о человеке, которая необходима для заполнения так называемой военной картотеки", - добавил юрист.

Доступ к такому реестру имеет ограниченное количество людей. Они несут ответственность за факты в нем, поскольку все сведения, которые содержатся в такой картотеке, конфиденциальны.

Мобилизация в Украине: последние новости

Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и нардеп от "Слуги народа" Федор Вениславский заявил, что за два года полномасштабной войны более 8 тысяч мобилизованных так и не были на передовой.

Ранее он заверил, что о снижении возраста, с которого человек может быть призван на военную службу по мобилизации, ниже отметки в 25 лет, речь пока не идет. По его словам, эти дискуссии не инициируются и не ведутся ни на одном уровне.

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