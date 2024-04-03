РФ на 1 июня готовит мобилизацию 300 тысяч военных, отметил президент.

Президент Владимир Зеленский рассказал, планируется ли в Украине мобилизация полмиллиона человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время совместного с президентом Финляндии Александром Стуббом заявления для СМИ сегодня в Киеве. В частности, отвечая на вопрос, сколько в этом году человек планируют мобилизовать после аудита главнокомандующего Вооруженными силами Александра Сырского, президент сказал: "Полмиллиона нам не нужно. Я благодарен главкому за аудит. Важно, что он нашел силы и внутри ВСУ. А соответствующее количество, которое не было на фронте, они на фронте будут".

Что касается того, сколько человек будет мобилизовано, Зеленский заявил, что "пока не готов это сказать". В то же время глава государства подчеркнул, что Россия на 1 июня готовит мобилизацию 300 тысяч военных.

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Как сообщал УНИАН, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил недавно, что уже нет необходимости в мобилизации 500 тысяч человек.

"После пересмотра наших внутренних ресурсов и уточнения боевого состава Вооруженных сил эта цифра была существенно уменьшена. Мы ожидаем, что у нас будет достаточно людей, способных защищать Родину. Речь идет не только о мобилизованных, но и о добровольцах", - отметил Сырский.

По его словам, сейчас пересматривается численность определенных воинских частей, которые не участвуют в боевых действиях, на основании аудита их деятельности.

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