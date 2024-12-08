Основные бои сейчас идут в районах между Ровнополем и Макаровкой.

Ситуация вокруг Великой Новоселки в Донецкой области продолжает обостряться. Об этом сообщают аналитики проекта DeepState.

По их данным, основные бои сейчас идут на южных подступах к этому населенному пункту, в частности в районах между Ровнополем и Макаровкой.

Оккупанты применяют штурмовые группы пехоты на мотоциклах и бронетехнику. Лобовые атаки противника оказались безуспешными, а потому захватчики вынуждены искать обходные маршруты через Благодатное.

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"Первые попытки залететь в Новый Комар, где проходит последняя логистика в Великую Новоселку хоть и имели успех, но ненадолго, ведь Силы обороны провели зачистку села и выбили оттуда кацапов. Но штурмы на этом не прекращаются и небольшие группы пехоты все же пробуют подбираться к селу", - отметили аналитики.

По их словам, на уже занятой местности прямо возле Великой Новоселки, оккупанты возводят передовые инженерно-фортификационные сооружения и закрепляются. Эти места враг насыщает пехотой, которая не останавливаясь продолжает штурмовать позиции ВСУ.

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В начале декабря сообщалось, что ситуация возле Великой Новоселки в Волновахском районе Донецкой области стала угрожающая, россияне хотят полуокружить населенный пункт, и уже 2 из 3 дорог к городу враг взял под свой контроль.

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец пояснил, что Великая Новоселка - важный опорный пункт обороны и логистический хаб линии обороны ВСУ.

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