Евгения Соколенко

По словам аналитика, такое ощущение, будто наши оборонительные фортификации имели пробелы.

В последнее время на фронте к основным горячим направлениям добавилась Великая Новоселка - важный опорный пункт обороны и логистический хаб линии обороны ВСУ.

"Сейчас самые тяжелые времена, даже по сравнению с периодом масштабного вторжения РФ. Мы говорим и о Купянске, Часов Яр, Торецке, Покровске, Курахово. На всех этих направлениях враг активно проводит штурмовые действия, и в последнее время к этим направлениям действительно добавилась Великая Новоселка", - сказал в эфире "Эспрессо" директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец

По его словам, ситуация в этом районе чрезвычайно сложная, поскольку оккупационные войска наступают с запада и востока. При этом со второго направления враг имеет продвижение от Раздольного.

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"Такое впечатление, что наши оборонительные фортификации, построенные для сдерживания наступления с юга, имели пробелы на участке именно с востока, и враг этим воспользовался. Сейчас с востока есть несколько направлений атак, в частности между реками Кашлагач и Шайтанка - это продвижение с юго-востока до Большой Новоселки", - отметил аналитик.

Згурец пояснил, что хотя Силы обороны эффективно сдерживают фронтальные удары, продвижение по флангу является очень опасным. Сейчас россияне хотят захватить два населенных пункта - Новый Комар и Новоселку.

"Если враг к ним пробьется, это создаст серьезные проблемы для нашей логистики, поскольку эти две дороги ведут к Великой Новоселке. Этот участок стал одним из приоритетных для нашей обороны наряду с необходимостью защиты Курахово, Покровска и других городов", - подытожил эксперт.

Война в Украине - обстановка на фронте

Еще несколько дней назад Forbes писал, что россияне обходят с фланга украинские войска на их позициях в Великой Новоселке, куда ВСУ отступили после Угледара, поскольку лучшие украинские силы сосредоточены в Курской области, и украинская оборона на Донбассе недоукомплектована. Издание назвала это настоящей катастрофой.

Соучредитель и аналитик DeepState Роман Погорелый отметил, что у Великой Новоселки сейчас опасная ситуация из-за проблем с обороной.

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