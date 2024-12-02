Сейчас уже 2 из 3 дорог к этому населенному пункту и расположение нашего гарнизона взяты оккупантами под контроль.

Ситуация возле Великой Новоселки в Волновахском районе Донецкой области угрожающая, россияне хотят полуокружить населенный пункт, и сейчас уже 2 из 3 дорог к городу враг взял под свой контроль.

Об этом заявил военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ, полковник Владислав Селезнев в эфире "Суспільного".

Он отметил, что в целом ситуация на фронте сложная и эта сложность обусловлена тем, что враг имеет возможность активно проводить наступательные действия одновременно на нескольких участках фронта. Кураховское и Покровское направления, по словам Селезнева, являются ключевыми, но сейчас очень опасной становится ситуация вокруг Великой Новоселки, Нового Комара.

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"Именно там враг пытается создать полуокружение с помощью оккупации этого населенного пункта, нашего гарнизона, который защищает сейчас Великую Новоселку. На самом деле очень тревожная тенденция. Очевидно, что враг не остановится на этом участке фронта, будет двигаться дальше в направлении Запорожской области", - сказал Селезнев.

По его словам, то, что там ситуация угрожающая и имеет тенденцию к критической, это очевидно.

"Из трех дорог, которые шли в направлении Великой Новоселки, две уже находятся под контролем российских оккупантов. И если тенденции будут такие и дальше, то есть риск попадания в оперативное полуокружение нашего гарнизона в районе этого населенного пункта. Что безусловно очень опасно", - подчеркнул эксперт.

Говоря о других участках фронта Селезнев отметил, что за последние несколько дней количество примененных россиянами управляемых авиационных бомб значительно уменьшилось.

"С чем это связано, то ли с погодными условиями - обильный туман и другие недостатки, которые делают невозможным тактическое использование врагом авиации, или возможно мы наконец получили дополнительные силы и средства противовоздушной обороны - доподлинно неизвестно. Но факт остается фактом, враг не имеет возможности в таком большом количестве запускать авиационные бомбы. Это является в определенной степени для нас вспомогательным фактором", - сказал полковник ВСУ.

Он отметил, что в то же время враг продолжает активно использовать артиллерийскую компоненту и проводит "мясные штурмы", за счет чего может продвигаться вперед.

"Но это дает им о себе знать. В частности за прошедшие 4 суток количество вражеских потерь никогда не было меньше отметки 1,7 тыс убитых и покалеченных их военнослужащих", - подчеркнул Селезнев.

Великая Новоселка - какая ситуация в населенном пункте

Как сообщал УНИАН, ранее мониторинговый проект Deep State сообщал, что враг активизировался возле Великой Новоселки. В частности 20 ноября российские оккупанты совершили ряд штурмовых действий к востоку и северо-востоку от этого поселка.

Как отмечали аналитики проекта, противник пытается обойти Большую Новоселку с севера и перерезать дорогу на Богатырь. Известно, что для штурмовых действий был привлечен спецназ ГРУ РФ. Это свидетельствует о желании врага достичь быстрого результата и возможной нехватке резервов на отрезке, пояснили в Deep State.

Через несколько дней аналитики проекта информировали, что штурмы Большой Новоселки и Раздольного, что рядом, не прекращаются .

В частности сегодня Deep State сообщил, что враг продвинулся у Нового Комара (как раз рядом с Большой Новоселкой), Берестового и Погребков.

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