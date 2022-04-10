Шестеро спасателей ранены.

Российские оккупанты обстреляли Днепропетровскую область, повторно нанеся удар по аэропорту. Есть пострадавшие среди спасателей.

Об этом в Telegram сообщил Валентин Резниченко, председатель Днепропетровской ОВА.

"У нас шестеро раненых спасателей. Они в больницах. Одна девушка тяжелая, ее сейчас оперируют. Подразделение спасателей попал под вражеский ракетный обстрел, когда разбирал завалы на месте утренней атаки", - отметил он.

Как писал УНИАН, ранее Резниченко сообщил, что Россия повторно атаковала аэропорт в Днепре.

"От него уже не осталось живого места. Разрушен и сам аэропорт, и инфраструктура рядом. А ракеты летят и летят", - комментировал он.

Председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук сообщал, что пятеро сотрудников ГСЧС пострадали в результате ракетной атаки на Днепропетровщину.

"Снова ракетные удары по области. Три прилета на территорию аэропорта в областном центре. Разрушена также инфраструктура рядом с аэродромом. Пятеро сотрудников ГСЧС пострадали", - написал он.

Напомним, 15 марта по аэропорту в Днепре враг совершил два ракетных удара. В результате была разрушена взлетно-посадочная полоса, поврежден терминал. Были раненые.

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