Российские оккупанты обстреляли Днепропетровскую область, повторно нанеся удар по аэропорту. Есть пострадавшие среди спасателей.
Об этом в Telegram сообщил Валентин Резниченко, председатель Днепропетровской ОВА.
"У нас шестеро раненых спасателей. Они в больницах. Одна девушка тяжелая, ее сейчас оперируют. Подразделение спасателей попал под вражеский ракетный обстрел, когда разбирал завалы на месте утренней атаки", - отметил он.
Как писал УНИАН, ранее Резниченко сообщил, что Россия повторно атаковала аэропорт в Днепре.
"От него уже не осталось живого места. Разрушен и сам аэропорт, и инфраструктура рядом. А ракеты летят и летят", - комментировал он.
Председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук сообщал, что пятеро сотрудников ГСЧС пострадали в результате ракетной атаки на Днепропетровщину.
"Снова ракетные удары по области. Три прилета на территорию аэропорта в областном центре. Разрушена также инфраструктура рядом с аэродромом. Пятеро сотрудников ГСЧС пострадали", - написал он.
Напомним, 15 марта по аэропорту в Днепре враг совершил два ракетных удара. В результате была разрушена взлетно-посадочная полоса, поврежден терминал. Были раненые.
Вас также могут заинтересовать новости:
- На Днепропетровщине священник российского патриархата призвал помогать армии РФ
- Сутки антирекордов: в Днепре и области за ночь 7 вражеских "прилетов", есть пострадавший
- Украинские военные сбили два вражеских БПЛА над Днепропетровщиной
- Из харьковского экопарка в Днепр удалось вывезти полтора десятка крупных животных (видео)