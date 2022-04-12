В одном из сел Синельниковского района на границе с Запорожской областью спасатели разминируют поля, на которые враг выпустил кассетные мины.

Возле Днепропетровской области украинские защитники сбили вражеский самолет россиян. Он летел из Донетчины.

Об этом председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил в социальной сети Facebook.

Он рассказал о том, как на Днепропетровщине прошел вчерашний день. В одном из сел Синельниковского района на границе с Запорожской областью спасатели разминировали поля, на которые враг выпустил кассетные мины. Подразделения ГСЧС 11 апреля долго работали, они уже обезвредили 150 взрывоопасных предметов.

"На подлете к Днепропетровской области сегодня был сбит вражеский самолет, который летел со стороны Донбасса. Слава нашим военным, которые берегут небо над Украиной!",- рассказал Лукашук.

Также он рассказал, что ситуация на Донецком, Харьковском, Херсонском и Запорожском направлениях абсолютно контролируемая.

"По сообщению Генштаба, оккупанты не оставляют попыток закрепиться на границах Херсонщины. А в подразделениях оккупантов наблюдаются частые случаи дезертирства... В целом на Днепропетровщине был мирный день. Мы под надежной защитой наших Вооруженных сил", - добавил председатель Днепропетровского областного совета.

Ранее УНИАН уже сообщал, что на Черниговщине селяне заполнили бензовоз оккупантов ржавой водой с грязью.

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