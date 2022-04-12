Возле Днепропетровской области украинские защитники сбили вражеский самолет россиян. Он летел из Донетчины.
Об этом председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил в социальной сети Facebook.
Он рассказал о том, как на Днепропетровщине прошел вчерашний день. В одном из сел Синельниковского района на границе с Запорожской областью спасатели разминировали поля, на которые враг выпустил кассетные мины. Подразделения ГСЧС 11 апреля долго работали, они уже обезвредили 150 взрывоопасных предметов.
"На подлете к Днепропетровской области сегодня был сбит вражеский самолет, который летел со стороны Донбасса. Слава нашим военным, которые берегут небо над Украиной!",- рассказал Лукашук.
Также он рассказал, что ситуация на Донецком, Харьковском, Херсонском и Запорожском направлениях абсолютно контролируемая.
"По сообщению Генштаба, оккупанты не оставляют попыток закрепиться на границах Херсонщины. А в подразделениях оккупантов наблюдаются частые случаи дезертирства... В целом на Днепропетровщине был мирный день. Мы под надежной защитой наших Вооруженных сил", - добавил председатель Днепропетровского областного совета.
Ранее УНИАН уже сообщал, что на Черниговщине селяне заполнили бензовоз оккупантов ржавой водой с грязью.