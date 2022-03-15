Правоохранители открыли уголовное производство.

Вследствие ракетного обстрела аэропорта в Днепре был ранен один человек.

Как сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, Днепропетровской областной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, около 03:00 15 марта вооруженные силы РФ совершили очередной целенаправленный ракетный обстрел международного аэропорта Днепра.

"В результате обстрела ранен один человек", - сообщили в прокуратуре.

На месте сейчас работает следственно-оперативная группа полиции, работники взрывотехнической службы ГУ НП в Днепропетровской области.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 марта, председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко сообщил, что по аэропорту в Днепре враг совершил два ракетных удара. В результате была разрушена взлетно-посадочная полоса, поврежден терминал.

Аэропорт подвергся масштабным разрушениям, поэтому на восстановление его инфраструктуры понадобится много времени.