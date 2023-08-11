В то же время на Бахмутском направлении приоритет и инициатива по силам обороны.

Представитель восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый отмечает, что ситуация на Купянском направлении сложная, но контролируемая.

Говоря о ситуации на Купянском направлении в эфире телемарафона, он заметил, что там за сутки враг пять раз пытался атаковать. "502 раза обстреливал нас всеми видами артиллерии: от минометов до реактивных систем залпового огня. Продолжает на этом направлении активнее использовать авиацию – 15 авиаударов нанес", - рассказал Череватый.

Во время отражения вражеских атак был уничтожен 21 оккупант, 91 получил ранения, а двое попали в плен. Также уничтожена была вражеская техника, в том числе два танка и три пушки.

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"Ситуация (на Купянском направлении – УНИАН), конечно, тяжелая – учитывая мощность группировки врага, но контролируемая. Ведь мы знаем, что они хотят делать, знаем силы и состав их группировки. Знаем, самое главное, их слабые места", - сказал спикер.

Относительно ситуации в районе Лимана Череватый отметил, что там в течение суток боестолкновений не было, но враг активно бил артиллерией и авиацией по ряду населенных пунктов.

Говоря о ситуации в районе Бахмута, представитель отметил, что там продолжаются активные бои. "Здесь приоритет и инициатива по силам обороны. Враг активно сопротивляется, используя также артиллерию", - сказал Череватый.

Он добавил, что на этом направлении было уничтожено 63 оккупанта, 127 ранены, пятеро попали в плен. Кроме того, уничтожено было, в том числе пять вражеских танков, семь боевых машин пехоты, две боевые машины десанта и три полевых склада с боеприпасами.

Война в Украине: новости

9 августа заместитель министра обороны Украины Анна Маляр отметила, что враг сосредотачивает свои основные усилия с целью прорыва украинской обороны на Купянском направлении. Там оккупанты сформировали наступательную группировку и пытаются двигаться вперед, впрочем безуспешно.

10 августа Череватый отметил, что на Купянском направлении ситуация тяжелая, но контролируемая, там мощно работают украинская разведка и артиллерия.

По его словам, оккупанты пытаются отыграть ситуацию и к годовщине освобождения ВСУ Купянска, которая будет в сентябре, пытаются прорвать оборону.

В своей утренней сводке сегодня Генеральный штаб ВСУ сообщил, что российские оккупанты пытались наступать на Купянском и бахмутском направлениях, но потерпели поражение.

Так, на Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Надежды и южнее Новоселовского Луганской области. А на Бахмутском направлении враг также вел безуспешные наступательные действия в районе Богдановки Донецкой области.

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