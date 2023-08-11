Они также пытались восстановить утраченное положение в районе Старомайорского Донецкой области.

Российские оккупанты пытались наступать на Купянском и Бахмутском направлениях, но потерпели поражение.

Как отмечается в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook, в течение суток произошло 34 боевых столкновения.

"На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе надежды и южнее Новоселовского Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов", - говорится в сообщении.

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На Бахмутском направлении враг также вел безуспешные наступательные действия в районе Богдановки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов на этом направлении пострадали более 15 населенных пунктов.

На Шахтерском же направлении захватчики предприняли безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Старомайорского Донецкой области. В районе этого населенного пункта они нанесли авиационный удар.

На Авдеевском направлении ВСУ продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки Донецкой области. Оккупанты на этом направлении нанесли авиационный удар в районе Северного Донецкой области, а артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов.

"На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов", - отметили в Генштабе.

На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах четырех населенных пунктов, а артиллерийским обстрелам подверглись еще шесть.

"На Запорожском направлении враг нанес авиационный удар в районе Малой Токмачки Запорожской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов", - сообщили в Генштабе.

На Херсонском направлении оккупанты нанесли авиационный удар в районе казацкого Херсонской области, артиллерийским обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов.

На Северском и Слобожанском направлениях захватчики нанесли авиационные удары в районах четырех населенных пунктов, осуществили минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов.

Война в Украине - новости с фронта

Как сообщал УНИАН, 9 августа заместитель министра обороны Украины Анна Маляр отметила, что враг сосредотачивает свои основные усилия с целью прорыва украинской обороны на Купянском направлении. Там оккупанты сформировали наступательную группировку и пытаются двигаться вперед, впрочем безуспешно.

10 августа представитель восточной группировки ВСУ Сергей Череватый отметил, что на Купянском направлении ситуация тяжелая, но контролируемая, там мощно работают украинская разведка и артиллерия.

По его словам, оккупанты пытаются отыграть ситуацию и к годовщине освобождения ВСУ Купянска, которая будет в сентябре, пытаются прорвать оборону.

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