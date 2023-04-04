Украинская авиация нанесла пять ударов сосредоточению личного состава и военной техники россиян.

Украинские военные за прошедшие сутки, 3 апреля, отбили 69 атак российских оккупантов. Основные усилия российские войска сосредоточили на попытках наступления на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

По информации Генерального штаба ВСУ, россияне нанесли три ракетных и 21 авиационный удар, совершила 33 обстрела из реактивных систем залпового огня.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без изменений, признаков формирований наступательных группировок оккупантов нет.

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На Купянском направлении россияне били по населенным пунктам Каменка, Петро-Ивановка, Новомлынск, Двуречная, Кутьковка, Западное, Масютовка Харьковской области; Крахмальное Луганской области и Терны и Серебрянка Донецкой области.

На Лиманском направлении захватчики вели безуспешное наступление в районах населенных пунктов Невское, Кременная, Диброва и Серебрянского лесничества. Под артиллерийский огонь попали Макеевка, Невское, Кременная, Диброва, Белогоровка Луганской области и Терны, Веселое, Звановка, Спорное и Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг пытается взять под полный контроль Бахмут, продолжает его штурмовать. Россияне вели безуспешное наступление вблизи Орехово-Василовки и Ивановского. Подразделения сил обороны в течение суток отразили здесь 32 атаки. От вражеских обстрелов пострадали населенные пункты, Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Озаряновка, Дачное, Александро-Шульгино, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах Новокалиново, Красногоровка, Авдеевка, Северное, Первомайское и Марьинка, успеха не имел. При этом враг обстрелял населенные пункты Авдеевка, Водяное, Северное, Нетайлово, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении россияне в наступление не пытались идти. Для коррекции огня артиллерии применял БпЛА. Обстреляли населенные пункты Новомихайловка, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Большая Новоселка и Времовка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник активных действий не проводил, наращивает оборону. Оккупанты обстреляли населенные пункты Ольговское, Гуляйполе, Волшебное, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Каменское Запорожской области, а также Антоновка Херсонской области и Херсон.

В то же время украинская авиация нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники россиян, а также сбили вражеский разведывательный БПЛА. Также ракетчики и артиллеристы поразили район сосредоточения живой силы противника.

Ночная атака россиян на Одессу в ночь на 4 апреля - что звестно

В ночь на вторник, 4 апреля, россияне атаковали Одессу и Одесский район ударными беспилотниками. Всего армия РФ запустила до 17 пусков ударных БпЛА, предположительно из района восточного побережья Азовского моря.

Силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожено 14 "шахедов". Еще один дрон сбили в Николаевской области.

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