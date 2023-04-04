Людей призывают оставаться в укрытиях.

Ночью российские захватчики атаковали Одессу и Одесский район ударными беспилотниками.

Об этом сообщил глава Одесской районной военной администрации Юрий Крук на своей странице в социальной сети Facebook. "Только что враг нанес удары по Одессе и Одесскому району ударными БПЛА. По результатам работы подразделений противовоздушной обороны есть сбитие. В очередной раз подчеркиваем, что в военное время не все события можно комментировать или выставлять на всеобщее обозрение", - говорится в сообщении.

Крук просит людей воздержаться от комментариев по поводу определенных моментов, которые появляются в социальных сетях. "Продолжается боевая работа и возможна вторая волна. Поэтому прошу жителей Одесского района не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и находиться в укрытиях!" - заявил Крук.

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Обновлено в 03:15: В городе и области отменили воздушную тревогу.

В Одессе прогремели взрывы: что известно

Ранее сообщалось, что в Одессе прогремело несколько взрывов. Это произошло до того, как в городе и области объявили воздушную тревогу.

Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил о работе противовоздушной обороны и призвал горожан находиться в укрытиях. Украинцев призывают не снимать работу ПВО.

Сейчас в области продолжает звучать воздушная тревога.

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