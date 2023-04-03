В частности, около 20 атак захватчиков было отражено на Бахмутском направлении.

В течение текущих суток силы обороны Украины отразили более 45 атак российских захватчиков. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут, Авдеевка и Марьинка.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ. В частности, противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

В Генштабе отмечают, российские оккупанты совершили сегодня обстрелы населенных пунктов Запселье и Мирополье Сумской области, а также населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора, Зыбино, Волоховка, рубленое и Ольховатка в Харьковской области.

Видео дня

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Каменка, Петро-Ивановка, Двуречная, Кутьковка, Западное, Масютовка Харьковской области; а также Крахмальное Луганской области и Терны и Серебрянка Донецкой области.

Кроме того, на Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районах Невского и Серебрянского лесничества. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Веселое, Спорное и Раздолевка Донецкой области.

При этом на Бахмутском направлении враг пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжает его штурмовать. Вел безуспешные наступательные действия вблизи населенных пунктов Орехово-Васильевка и Ивановское.

"Подразделения Сил обороны в течение суток отбили около 20 атак противника на указанном участке линии боевого столкновения", - говорится в сводке.

От вражеских обстрелов пострадали, в частности, Васюковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Озаряновка, Дачное, Александро-Шультино, Зализнычное и Нью-Йорк Донецкой области.

Вместе с тем, на Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районах Северного, Первомайского и Марьинки. В то же время, враг обстрелял Авдеевку, Водяное, Северное, Нетайлово, Первомайское, Георгиевку, Марьинку и Победу Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не проводил. Для корректировки огня артиллерии активно применял БПЛА. Совершил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Великая Новоселка и Времовка Донецкой области.

В то же время на Запорожском и Херсонском направлениях противник активных действий не проводил, наращивал оборонительные способности. Совершил обстрелы населенных пунктов, что рядом с линией боевого столкновения. Среди них - Ольговское, Гуляйполе, Чаривное, Белогорье, Малая Токмачка, Каменское Запорожской области, а также город Херсон.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки, 2 апреля, российские захватчики в Украине потерпели поражения на ряде направлений. Как отметил Генштаб в утренней сводке, россияне более 70 раз неудачно атаковали защитников нашего государства на Авдеевском, Бахмутском, Марьинском и Лиманском направлениях.

В свою очередь, украинские военные ликвидировали в воскресенье, 2 апреля, 610 российских оккупантов. Общие потери России в Украине "перескочили" новую психологическую отметку и теперь составляют 175160 мертвых оккупантов. Также с начала полномасштабного вторжения были уничтожены уже тысячи единиц различной военной техники РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: