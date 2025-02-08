Российские оккупационные войска тоже продвинулись на фронте.

Продолжается полномасштабная война РФ против Украины. Силы обороны продвинулись на территории противника.

Об этом сообщает проект DeepState. Отмечается, что украинские военные смогли продвинуться возле населенного пункта Черкасская Конопелька. Речь идет о селе в Суджанском районе Курской области РФ.

В то же время российские оккупационные войска тоже имеют продвижение на фронте.

Видео дня

"Враг продвинулся возле Ямполовки, Ступочек, в Торецке и Андреевке", – говорится в сообщении.

Наступление Сил обороны в Курской области

7 февраля аналитики ISW сообщили, что украинские защитники прорвали оборону РФ на Курщине и продвинулись вглубь вражеской территории. Отмечалось, что Силы обороны заняли позиции к юго-западу от Махновки и к северу и востоку от Черкасской Конопельки вдоль трассы 38К-028 Суджа-Обоянь и взяли Колмаков и Фанасеевку.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Reuters подтвердил, что Силы обороны начали новое наступление на территории Курской области РФ. По его словам, украинские военные продвинулись на Курщине на 2,5 километра.

Глава государства не раскрыл других подробностей, однако рассказал, что к активным боевым действиям на территории Курской области РФ после многонедельной паузы вернулись тысячи военных КНДР.

Вас также могут заинтересовать новости: