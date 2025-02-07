Путин на данный момент не демонстрирует никакого желания вести переговоры, заявил Лемми.

Быстрого прекращения боевых действий в Украине не будет, война на истощение, вероятно, продлится еще несколько месяцев. Такое мнение высказал после встречи с президентом Зеленским и украинскими чиновниками в Киеве Ламми.

"Я не уверен, что до мирных переговоров остались недели. И я говорю это, потому что наша оценка, которую, я уверен, разделяют и США, заключается в том, что Путин не демонстрирует абсолютно никакого аппетита к переговорам и к прекращению этой войны", – сказал он в интервью The Guardian.

Он акцентировал, что в Украине четко понимают: прекращения огня до переговоров быть не может.

Видео дня

"Правда заключается в том, что молодые мужчины и женщины, которые составляют украинскую армию, борются за будущее своей страны на местах, и это продлится еще несколько месяцев ... Украинцы четко осознают, что не может быть никакого прекращения огня до переговоров. Поэтому я не ожидаю прекращения огня в этой войне в ближайшее время. Я очень четко осознаю, что Путин на данный момент не демонстрирует никакого желания вести переговоры. И поэтому, к сожалению, я думаю, что эта война на истощение продлится еще несколько месяцев", – резюмировал Лемми.

Завершение войны в Украине: вы могли это пропустить

Пока рано говорить о месте проведения переговоров по завершению войны, заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий. Он отметил, что на потенциальных переговорах о прекращении войны важно, чтобы Украина, США и Европа выступали совместно.

Между тем полковник британской армии в отставке, военный аналитик Гэмиш де Бреттон-Гордон в статье для издания The Telegraph пишет, что президент США Дональд Трамп записал себе в достижения урегулирования войны в секторе Газа. И этот успех может вдохновить его на решительные действия по поддержке Украины и принуждению РФ к миру.

Вас также могут заинтересовать новости: