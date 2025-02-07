По словам президента, украинские военные продвинулись на 2,5 километра.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Силы обороны начали новое наступление на территории Курской области РФ.

Об этом он рассказал в интервью Reuters. По словам президента, украинские военные продвинулись на Курщине на 2,5 километра. Других подробностей глава государства не раскрыл.

Ранее российские ресурсы сообщали об украинской атаке на Курщине. Однако в РФ заявили, что она якобы была отражена.

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Зеленский также отметил, что к активным боевым действиям на территории Курской области РФ после многонедельной паузы вернулись тысячи северокорейских военных.

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