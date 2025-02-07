Украинские военные взяли под контроль два населенных пункта в районе Суджи.

В Курской области ВСУ начали новую волну механизированных штурмов и продвинулись в тылу россиян на юго-восток от Суджи.

Об этом говорится в свежем отчете аналитиков Института по изучению войны (ISW). "Украинские силы заняли позиции к юго-западу от Махновки и к северу и востоку от Черкасской Конопельки вдоль трассы 38К-028 Суджа-Обоянь и взяли Колмаков и Фанасеевку", - указано в отчете.

Аналитики детализировали, что украинские силы были примерно численностью с батальон и продвинулись на 5 км. В обзоре приводятся данные российских военкоров, которые заявили, что ВСУ атаковали с использованием 30-50 единиц бронетехники.

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ISW обратил внимание, что в РФ обеспокоены продвижением ВСУ, поскольку это может угрожать тыловым районам российской группировки к югу от Суджи, и затруднить способность россиян перекрыть украинские наземные линии связи.

Аналитики отметили, что штурмовые действия ВСУ в Курской области продолжаются, что создает дополнительное давление на дислоцированные на границе с Украиной российские подразделения.

Ситуация в Курской области

Несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россиянам не удастся вытеснить ВСУ с Курщины, а это влияет на другие участки фронта. Он намекнул, что ситуация в Курской области будет использована в случае переговоров с РФ.

Вчера к полугодию операции на Курщине Генштаб ВСУ сообщил, что общие потери врага в живой силе за это время составили около 39 900 человек, из них - 16 100 - убитыми. Кроме этого, ВСУ взяли в плен 909 российских военных, существенно пополнив обменный фонд.

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