Пхеньян не будет дожидаться, когда оставшие 8 тысяч солдат, присланные ранее, "сотрутся в ноль".

Ввиду высоких потерь северокорейских войск в Курской области, Пхеньян "неминуемо" отправит на российско-украинский фронт новую партию "пушечного мяса". Это может произойти уже в ближайшее время, считает военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

По его подсчетам, если верны данные о потерях войск КНДР суммарно в 4 тысячи человек, тогда получается, что северокорейская группировка за время пребывания на фронте теряла в среднем 60-90 человек в сутки.

"Ни одно российское формирование, участвующее на узком участке фронта, не несло настолько масштабных потерь. (...) Стесать армейский корпус на треть в течение двух месяцев – уметь надо. Поэтому, вторая волна пехотинцев Корейской народной армии неизбежна", – пишет Коваленко.

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Аналитик подчеркнул, что пополнения от КНДР придут раньше, чем "в ноль сотрутся" остатки присланных осенью 12 тысяч корейских солдат.

Войска КНДР на фронте в Курской области

Как писал УНИАН, у Путина заканчиваются человеческие ресурсы на продолжение войны в Украине, и участие северокорейцев пока не изменило ситуацию. Корейские войска используются как "пушечное мясо", но это не приносит существенного результата, отмечает бывший офицер британской армии Тим Коллинз.

Аналитики американского Института изучения войны подсчитали, что при нынешних темпах потерь 12-тысячный контингент войск КНДР в Курской области будет уничтожен за три ближайших месяца.

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