По оценкам аналитиков, это произойдет к середине весны.

Весь северокорейский контингент численностью около 12 000 человек, который воюет против украинских сил обороны в Курской области, может быть убит или уничтожен за три ближайших месяца. Такой вывод сделали аналитики американского Института изучения войны (ISW), основываясь на нынешних темпах потерь солдат КНДР.

Как напоминают аналитики, президент Украины Владимир Зеленский заявил в начале января 2025 года, что в Курской области были убиты или ранены 3800 северокорейских военнослужащих. По данным Национальной разведывательной службы Южной Кореи, к середине января 300 северокорейцев были убиты в бою и 2700 получили ранения в бою. Таким образом, темпы потерь северокорейцев составляли примерно 92 человека в день с момента начала участия в крупных боевых действиях в начале декабря 2024 года.

"По сообщениям, Северная Корея перебросила около 12 000 северокорейских военнослужащих в Курскую область, и весь этот северокорейский контингент в Курской области может быть убит или ранен примерно в течение 12 недель (к середине апреля 2025 года), если северокорейские силы продолжат нести столь же высокие показатели потерь в будущем", - говорится в отчете.

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В ISW отмечают, что в войсках КНДР продолжит сохраняться большее соотношение раненых к убитым, поскольку это характерно для вооруженного конфликта — при этом неясно, вернутся ли раненые северокорейские солдаты в бой и когда.

Солдаты КНДР в Курской области

Как писали в Forbes, треть военных, которых КНДР направила в Курскую область, уже погибли или были ранены. Уничтожать большое количество военных КНДР удается благодаря работе беспилотников.

Ранее военный эксперт Евгений Дикий высказался о войсках КНДР на войне. По его словам, эти солдаты оказались обычным "пушечным мясом" для РФ, которое почти не дало врагу положительного результата на Курщине.

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