Солдаты КНДР атаковали ВСУ на Курщине, 'как в фильме о Второй мировой', - BI

Один из украинских командиров рассказал, что даже смежные подразделения были шокированы этими хаотичными маневрами.

Украинский командир, командир резервной группы 4-й роты 33-го десантно-штурмового полка Игорь "Сахара" Коновал рассказал, что в бою военные КНДР атаковали его подразделение в стиле, похожем на сцены из фильмов о Второй мировой войне. Об этом он сообщил Business Insider.

По его словам, северокорейские солдаты, которые прибыли воевать на стороне России, не имели должной подготовки для участия в боевых действиях и использовались россиянами как "пушечное мясо".

Коновал отметил, что их действия на поле боя часто выглядели хаотичными и напоминали боевые тактики прошлых войн.

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Осенью прошлого года около 11 000 военнослужащих из Северной Кореи были направлены в Курскую область России для поддержки российских сил в попытках вернуть территории, утраченные после украинского контрнаступления в августе.

В начале января "Сахара" участвовал в операции по захвату поселка Махновка в Курской области, чтобы закрепить ключевые позиции до прибытия подкрепления. Во время боя украинские военные заметили северокорейских солдат, которые беспорядочно бегали между зданиями, подвергаясь артиллерийским ударам.

"В бою они просто бросались вперед от линии деревьев, как в фильме о Второй мировой войне", - отметил он.

Командир предположил, что либо им не хватало командования, либо они не знали, как действовать в этой ситуации. Украинские бойцы из соседнего подразделения также были удивлены таким поведением противника.

Война в Украине значительно отличается от конфликтов, к которым северокорейцы могли готовиться раньше, и они, вероятно, прошли лишь базовое обучение у россиян перед отправкой в зону боевых действий.

Игоревич сообщил, что его подразделение успешно завершило свою операцию без потерь. Он отметил, что северокорейцы стали "пушечным мясом" в этой войне.

Такой стиль ведения боя совпадает с оценкой американской администрации, которая в декабре заявила, что северокорейские войска используют тактику "человеческих волн", которая не дает значительных результатов. В Белом доме отметили, что руководство России и Северной Кореи рассматривает свои войска как "расходный материал" и бросает их в "безнадежные штурмы" украинских позиций.

До войны в Украине северокорейские военные не участвовали в серьезных боевых действиях на протяжении десятилетий. По оценкам западной разведки, в боях в России погибли или получили ранения около 4000 солдат КНДР. Министерство обороны Великобритании сообщило, что высокий уровень потерь негативно сказывается на их боеспособности в Курской области.

Эксперты из Института изучения войны (ISW) предупредили, что при нынешних темпах потерь Пхеньян может потерять весь контингент, развернутый в России, в течение нескольких недель. В последнее время северокорейские войска не были замечены на передовой, что может свидетельствовать об их отводе из-за значительных потерь.

Войска КНДР исчезли с фронта - что известно

Как сообщал УНИАН, Национальная разведывательная служба Южной Кореи, подтвердила, что войска Северной Кореи не участвуют в боевых действиях в Курской области РФ с середины января.

Отмечает, что с середины января не было никаких признаков того, что северокорейские войска, развернутые в российской Курской области, участвуют в боевых действиях.

Сказано, что одной из причин отсутствия северокорейских войск на Курщине большие потери, добавив, что сейчас продолжаются усилия, чтобы определить точную причину.

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