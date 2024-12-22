Лидеры оборонной промышленности и смежных секторов в последние месяцы забили тревогу.

Война в Украине истощает российские запасы оружия быстрее, чем может производить ее военно-промышленный комплекс. При этом высокие процентные ставки являются критическими для оборонного сектора.

Как пишет Fortune, появляется все больше доказательств того, что российский военно-промышленный комплекс приближается к пределу после почти трех лет боевых действий в Украине.

Правитель страны-агрессора Владимир Путин мобилизовал экономику для вторжения, что привело к вливанию огромных объемов государственных средств в оборонку и низкому уровню безработицы, поскольку люди трудоспособного возраста производят оружие на заводах или служат на фронте.

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Все эти подтолкнуло инфляцию в РФ до 9%. Даже Путин был вынужден признать, что это "тревожно". На фоне этого Центральный банк РФ повысил свою базовую ставку до 21%, чтобы сдержать цены, но жесткая монетарная политика влияет на бизнес.

Лидеры оборонной промышленности и смежных секторов, которые имеют решающее значение для военной машины, в последние месяцы забили тревогу. Глава государственного оружейного гиганта "РосТех" спрогнозировал, что если ставки останутся высокими, "то практически большинство наших предприятий обанкротится".

Владелец российского металлургического гиганта "Северсталь" подчеркивает, что предприятиям выгоднее сокращать объемы операций и хранить деньги в процентных депозитах. Руководитель Челябинского кузнечно-прессового завода на экономическом форуме предупредил, что ключевые сферы машиностроения могут "развалиться".

Сотрудник Евразийского центра Карнеги Александра Прокопенко отметила, что подрядчики в российской оборонной промышленности жалуются на неплатежи и более высокие затраты на финансирование. Согласно прогнозу аналитиков, российская экономика не сможет выдержать войну против Украины в следующем году, поскольку закончатся возможности заменять потери на поле боя за счет оружия со складов.

Так, за месяц россияне теряют около 320 стволов танков и артиллерийских орудий, однако российские заводы могут производить только 20 единиц ежемесячно. Это заставляет Кремль копаться в устаревших советских запасах. Более того, для нужд военных забрали даже 50 танков и бронетехники 1950-х годов, которые использовала для съемок крупнейшая российская киностудия.

"Я знал, что они им нужны, поэтому связался с Минобороны, и они забрали эти машины", - сказал Путину гендиректор "Мосфильма" Карен Шахназаров во время встречи.

Последствия войны в Украине для РФ

В прошлом месяце Институт изучения войны заявил, что Россию в ближайшем будущем ждут серьезные проблемы. По оценке аналитиков, экономика агрессора оказалась не такой устойчивой, как утверждает Кремль.

Президент Украинской ассоциации пилотов Геннадий Хазан заявлял, что Россия имеет экономический запас до конца следующего года и ее надо дожать. После этого у их экономики должен произойти обвал.

Авиационный эксперт Анатолий Храпчинский сегодня отмечал, что Россия с начала полномасштабной войны потеряла уже 900 единиц ПВО.

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