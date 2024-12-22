Наиболее укрепленными регионами РФ являются Москва и Ленинградская область, говорит Храпчинский.

Россия потеряла большое количество систем ПВО и не способна защитить все свои объекты. Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал Анатолий Храпчинский - авиационный эксперт, заместитель директора компании-производителя средств радиоэлектронной борьбы.

"Россия на начало полномасштабного вторжения могла закрыть 40% своих стратегических объектов. С развертыванием полномасштабного вторжения большинство систем ПВО переехали в Украину, где активно уничтожаются. Там на конец 2023-2024 года только на территории временно оккупированного Крыма было уничтожено около 5 систем С-400. Дополнительно можно сказать о более 900 системах ПВО, которые были уничтожены за все время полномасштабного вторжения. Это говорит о существенных потерях по системам противодействия", - сказал Храпчинский.

Эксперт добавил, что наиболее укрепленными регионами в России остаются Москва и Ленинградская область. Ведь там находится ряд стратегических объектов, важных для РФ.

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"Мы видели активные удары со стороны Украины в течение этого года. И большинство перехватов - это попытка стрелковым оружием перехватить наши беспилотники. Да, были случаи с применением "Панцирей" или более классических систем ПВО. Но это были Московская и Ленинградская области", - отметил Храпчинский.

Кроме того, эксперт прокомментировал удары Сил обороны Украины по Казани. В частности, он указал на три весомые цели в этом районе.

"Это пороховой завод, это завод, который производит двигатели для вертолетов и авиационный завод, который ремонтирует самолеты Ту-160 и Ту-22М3", - говорит Храпчинский.

Удары по РФ: что надо знать

21 декабря Силы обороны Украины нанесли удар беспилотниками по территории России. В частности, российские паблики сообщили, что в Казани БПЛА попали в многоэтажки.

В ЦПД отреагировали на эту ситуацию. Там отметили, что в Казани есть стратегические объекты, которые могли стать целью для украинских БПЛА. Но Россия, чтобы защитить эти объекты, направила украинские дроны средствами РЭБ на гражданские дома.

Ранее украинские БПЛА поразили Новошахтинский НПЗ в Ростовской области. После удара местные паблики публиковали видео с сильным пожаром на территории предприятия.

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