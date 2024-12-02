Это может повлиять на способность агрессора продолжать войну против Украины.

Правитель РФ Владимир Путин 1 декабря подписал указ об утверждении федерального бюджета на 2025 год. Согласно документу, около 41% годовых расходов России выделяется на национальную безопасность и оборону.

Как объясняют аналитики Института изучения войны (ISW), увеличение военных расходов не обязательно приравнивается к росту военного потенциала. В то же время они признают, что это может повлиять на способность агрессора продолжать войну против Украины.

По мнению экспертов ISW считают, увеличение расходов РФ на оборону опасно, но не обязательно равнозначно увеличению военного потенциала друг к другу. Особенно учитывая, что значительное финансирование идет на выплату помощи оккупантам, ветеранам и их семьям.

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По словам аналитиков, постоянное внимание Кремль к военным расходам, вероятно, влияет на эффективность и устойчивость социальных программ в России. Это может повлиять на способность Москвы продолжать войну, учитывая растущее давление на российскую экономику и тенденцию Путина избегать рисков для стабильности своего режима.

Последствия войны для экономики РФ

Как писал УНИАН, ряд аналитиков считают, что Россия не сможет вести войну очень долго, но и ее окончание может стать шоком для российской экономики.

В экономическом плане бедные регионы РФ выиграли от войны. Поскольку именно из них происходит большинство российских солдат, щедрые государственные выплаты за вступление в войско и за смерть залили эти регионы рекой денег.

Newsweek отмечал, что перегретой экономике РФ грозит обвал. Эксперты считают, что крах экономики РФ может произойти, если Трамп воплотит свое обещание обвалить мировые цены на нефть.

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