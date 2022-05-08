Россия пытается максимально закрепиться на тех территориях, которые она сегодня оккупирует.

Россия стягивает зенитно-ракетные силы на север Крыма, ближе к Херсонской области. В частности, там стоят комплексы С-300 и системы залпового огня "Смерч".

Об этом в интервью НВ заявил военный эксперт Олег Жданов.

"У систем залпового огня "Смерч" — дальность 120 километров боеприпасами Торнадо. Если они достают до нашего побережья, то это очень плохо. Это значит, что они будут обстреливать наши войска", - отметил эксперт.

Жданов также добавил, что оккупанты будут стараться закрыть небо над Херсоном.

"Что касается средств противовоздушной обороны - это тоже плохо, потому что они этими средствами будут закрывать небо над Херсоном и прилегающими к нему территориями. А значит, когда мы начнем освобождение этих территорий, у нашей авиации будут проблемы с работой в небе в поддержку наших войск", - отметил эксперт.

Жданов также подчеркнул, что Россия пытается максимально закрепиться на тех территориях, которые она сегодня оккупирует.

"Россия пытается максимально закрепиться на тех территориях, которые она сегодня оккупирует, и с каждым днем она попытается укрепить там свое присутствие, оборону и максимально нарастить плотность войск", - отметил военный эксперт.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

Украинские войска по состоянию на воскресенье, 8 мая, ликвидировали уже около 25,5 тысячи российских оккупантов.

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