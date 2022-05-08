В нашей стране за сутки уничтожили еще восемь танков противника, поделился Генштаб украинской армии.

Украинские войска по состоянию на воскресенье, 8 мая, ликвидировали уже около 25,5 тыс. российских оккупантов.

За сутки в Украине уничтожены еще 400 врагов, говорится на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

По его данным, в нашей стране уже ликвидированы 1 тыс. 130 вражеских танков (плюс 8 за сутки), 2 тыс. 741 боевая бронированная машина (28 за сутки), 509 артиллерийских систем, 179 реактивных систем залпового огня (семь за сутки), 86 средств ПВО (два за сутки), 199 самолетов и 156 вертолетов, 1 тыс. 961 единица автомобильной техники и автоцистерн (27 за сутки).

Кроме того, уничтожены 12 кораблей/катеров (один за сутки), 360 беспилотников оперативно-тактического уровня (19 за сутки), 39 единиц спецтехники (одна в сутки) и 92 крылатые ракеты (одна в сутки).

В Генштабе ВСУ добавили, что наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Новопавловском направлении.

Напомним, рано утром 24 февраля Россия вторглась в Украину.

Враг сначала сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом обстреливал мирных жителей в ряде населенных пунктов.

Украинские войска давали достойный отпор противнику. Генштаб ВСУ сообщал, что по состоянию на 7 мая в нашей стране ликвидировали приблизительно 25 100 противников.

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