Мариупольцы отказываются участвовать в разборе завалов драмтеатра.

Мариупольцы отказываются участвовать в разборе завалов разрушенного российскими военными драматического театра.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Российские оккупанты продолжили разбор завалов драматического театра. В связи с массовым отказом мариупольцев участвовать к разборам привлечены работники МЧС России",- написал он.

Андрющенко добавил, что "пакеты с телами погибших продолжают вывозить тракторными лафетами". "Самое ужасное - мы уже никогда не узнаем истинное количество погибших. Россия очень быстро прячет следы собственных преступлений", - подчеркнул советник мэра.

Ситуация в Мариуполе:

Российские войска окружили Мариуполь в первые дни широкомасштабного вторжения в Украину.

16 марта российский самолет сбросил бомбу на здание драматического театра в Мариуполе, где скрывались сотни мирных жителей. Обломками завалило вход в бомбоубежище. Под завалами погибло около 300 человек.

1 мая началась эвакуация гражданских, которые прятались в бомбоубежище на "Азовстали".

3 мая российские оккупанты начали штурмовать завод. Враг применял бронетехнику и танки, пытался высадить десант с помощью катеров и привлек огромное количество пехоты.

8 мая на брифинге с территории завода "Азовсталь" офицер разведки управления полка "Азов" Илья Самойленко заявил, что бойцы не получают никакой помощи и остались с врагом один на один. Он также добавил, что бойцы не намерены сдаться в плен и будут вести боевые действия до последнего.

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