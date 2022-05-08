Убийство военнопленных - прямое нарушение Женевской конвенции.

Российские военные распространяют пропагандистские видео с призывами к украинским военным сдаваться и обещаниями достойного отношения, однако впоследствии убивают их.

Об этом на брифинге из "Азовстали" заявил офицер разведки управления полка "Азов" Илья Самойленко.

По его словам, в такой критической ситуации, в какой сейчас находятся военные, есть несколько вариантов. Первый - сложить оружие и ждать смерти, второй - попытаться убежать, забыв о своем долге и взятую на себя присягу.

Самойленко рассказал, что именно так поступил командир морпехов из 36-й бригады, который отказался выполнять приказ и попытался скрыться из города с небольшой группой военных и техники, чтобы прорваться к позициям украинских военных.

Он отметил, что сейчас военные в Мариуполе находятся на расстоянии более 100 км от украинских позиций, поэтому прорваться к ним невозможно.

Кроме того, есть третий вариант - сложить оружие и сдаться. Самойленко подчеркнул, что для защитников Мариуполя неприемлема возможность сдаться врагу.

"А четвертый вариант - это единственный способ, который гарантирует ваши жизни и вы не будете стесняться - это стоять и бороться. Мы все это время знали, что полк "Азов" не имеет высоких шансов на выживание в случае взятия в плен. И сдаться с нашей стороны - это неприемлемо, потому что мы не можем подарить такой большой подарок врагу. Потому что каждый пленный - это фонд для обмена, это ресурс политического и военного давления со стороны РФ", - пояснил Самойленко.

Самойленко напомнил, что один из бойцов "Азова" с позывным "Ден" во время боя в конце апреля был захвачен в плен.

"Он был без сознания, группа была в городе, а русские солдаты потом взяли его в плен. Российская пропаганда потом сняла видео, что украинские солдаты якобы сдаются в плен и складывают оружие", - рассказал он.

Впоследствии мать военного получила фото этого парня, который был задушен оккупантами.

По словам офицера, сначала российские военные распространяют пропагандистские видео с призывами сдаваться и обещаниями достойного отношение к военнопленным, однако впоследствии убивают их.

Он подчеркнул, что такие действия - это прямое нарушение Женевской конвенции.

"Это очень типично для россиян. Мы уже знали, что для бойцов полка "Азов" плен означает смерть, но сейчас уже имеем четкое доказательство этого и того, что враг ведет себя бесчеловечно и нарушает все законы и обычаи войны", - подчеркнул Самойленко.

Военный добавил, что зато российские солдаты, которых украинские военные взяли в плен в Мариуполе, живы и стали участниками обмена.

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