Защитники Мариуполя чувствуют себя в определенном смысле брошенными, а значительной поддержкой для них была бы дружественная авиация, которая бьет по вражеским позициям.

Защитники Мариуполя не получают никакой помощи и остались с врагом один на один.

Об этом на брифинге с территории завода "Азовсталь" заявил офицер разведки управления полка "Азов" Илья Самойленко.

"У нас все еще есть провизия, оружие..., в частности, артиллерия, которую мы не можем использовать сейчас из-за близости врага, но Россия продолжает ее использовать. Но все наши ресурсы ограничены, наши жизни ограничены...",- отметил он.

Самойленко подчеркнул, что защитники Мариуполя не получают никакой помощи и остались с врагом один на один.

"У нас все еще есть вода, есть наша амуниция, есть наше личное оружие, и мы будем бороться до лучшего завершения ситуации", - подчеркнул военный.

Также он заверил, что полк "Азов" имеет приказ защищать Мариуполь и будет бороться так долго, сколько должен.

"Мы чувствуем себя брошенными в некотором смысле... Мы чувствуем много поддержки от мирового сообщества... Но вы знаете, что более поддерживающее? Это дружественная авиация, которая бьет по вражеским позициям", - подчеркнул он.

Самойленко также отметил, что поддержкой для бойцов на "Азовстали" будет успешное командование операцией на юге Украины, в частности в Херсоне, Бердянске, Мелитополе.

"Мы делаем свою работу, хотя некоторые политики не выполняют свою работу. Мы дали возможность людям выполнять их работу... Мы блокируем большое количество вражеских войск... Как долго мы сможем бороться? Ты можешь бороться в двух режимах: сколько сможешь и сколько будет надо, сколько ты должен. У нас есть приказ защищать Мариуполь и мы будем бороться так долго, сколько мы должны", - подчеркнул военный.

Как сообщал УНИАН, российские войска окружили Мариуполь в первые дни широкомасштабного вторжения в Украину.

1 мая началась эвакуация гражданских, которые скрывались в бомбоубежище на "Азовстали".

3 мая российские оккупанты начали штурмовать завод. Враг применял бронетехнику и танки, пытался высадить десант с помощью катеров и задействовал огромное количество пехоты. Также рашисты смогли прорваться на территорию "Азовстали".

Сейчас русские продолжают интенсивно обстреливать "Азовсталь", за ночь было более 25 вражеских вылетов, в том числе с бомбардировщиков. Враг работает ствольной артиллерией, танками, минометами, пехота оккупантов пытается штурмовать территорию завода, также работают вражеские снайперы.