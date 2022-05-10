Сейчас на "Азовстали", по словам жены защитника, много раненых, которые умирают от сепсиса, от гангрены. У них заканчивается питьевая вода.

В Мариуполе украинские защитники полка "Азов" и 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ продолжают героически держать оборону на заводе "Азовсталь".

Среди них и Арсений Федосюк - боец полка защитников Мариуполя - воюет на Востоке Украины с начала войны, с 2014 года.

Как рассказала его жена Юлия Федосюк 24 каналу, военный получил ранение - обломок от снаряда пробил ему ногу. По словам женщины, ее муж ушел на войну сразу после окончания Киево-Могилянской академии в 2014 году. Сам он историк, был активным участником Майдана, сразу после которого и уехал на войну с русскими захватчиками.

"На "Азовстали" находится две недели. Потому что до этого было две группы бойцов – одна на "Азовстали", другая – держала правый берег. Мой муж Арсений был в группе, которая была на правом берегу. Потом русских становилось больше, их техники также больше, из-за чего их взяли в двойное кольцо. То есть, кроме кольца вокруг Мариуполя, было еще кольцо вокруг группы моего мужа на правом берегу. Был момент, когда они (российские войска - УНИАН) уже подошли очень близко, уже могли зачистить наших бойцов. Мы попрощались, ситуация была максимально драматичной. Но каким-то чудом им (украинским защитникам - УНИАН) удалось прорвать это кольцо, чтобы соединиться с основной частью полка на "Азовстали"", - рассказала Юлия.

Мариупольские воины прорвали кольцо оккупантов под обстрелами, артиллерией, танками, смогли переплыть реку между правым и левым берегом и добраться на "Азовсталь".

"Я думаю, что это одна из самых фантастических операций этой войны. Потому что это мужество высшей пробы, на мой взгляд", - говорит жена украинского защитника.

Арсений Федосюк делится с женой в редких разговорах по телефону тем, что их постоянно обстреливают, сбрасывают бомбы. Сейчас на "Азовстали", по словам защитника, много раненых, которые умирают от сепсиса, от гангрены. У них заканчивается питьевая вода.

"Как-то муж отправил мне сообщение, чтобы я нашла информацию о том, как жить без воды. Что там происходит, можно понять только из этого сообщения: "Загугли сколько можно прожить без воды. Скопируй какую-нибудь статью по этому поводу и брось. Только текстом, а не скрином. Картинки не грузит"", - процитировала Юлия сообщение мужа.

По словам женщины, защитники Мариуполя не сдадутся в плен, потому что оккупанты просто их убьют.

"Месяц назад они взяли в Мариуполе одного бойца в плен, пытали его, снимали с ним ролики, потом убили и отправили его матери фотографию, где он убит. Поэтому плен для военных полка защитников Мариуполя невозможен. Единственное, что возможно, – это гуманитарный коридор и экстракция в третью страну, чтобы они там находились до завершения этой войны. Мы добиваемся этого, мы просим депутатов, просим политиков всех стран надавить на Путина, чтобы он их отпустил", - призвала Юлия Федосюк.

Эвакуация из "Азовстали": что известно

Как писал УНИАН, защитники Мариуполя неоднократно призывали власти к применению к ним процедуры экстракции.

В частности, командир 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ Сергей Волына призвал об эвакуации украинских военнослужащих с завода "Азовсталь"в Мариуполе.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что для спасения украинских военных, которые защищаются на заводе "Азовсталь" в Мариуполе, привлечены влиятельные посредники и государства.

По словам Зеленского, российская сторона не соглашается ни на один из предложенных вариантов эвакуации украинских военных из "Азовстали" в Мариуполе. А для деблокады города и завода, в частности, военным путем пока нет необходимого оружия.

В конце апреля украинской стороне совместно с ООН и Международным Комитетом Красного Креста удалось организовать эвакуацию мирных граждан, которые находились в бомбоубежищах на территории завода.

Вице-премьер-министр-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила всех женщин детей и пожилых людей удалось вывезти с "Азовстали". Однако по предварительным оценкам, в бомбоубежищах завода еще остаются гражданские.

Президент Зеленский сообщил о работе над вторым этапом эвакуации для спасения медиков и раненых. А в Нацгвардии объявили о подготовке процедуры экстракции защитников города.

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