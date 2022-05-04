Уже второй день как противник прорвался на территорию завода.

Ситуация на "Азовстали" крайне сложная, но защитники Мариуполя продолжают держать оборону.

Об этом в видеообращении заявил командир полка "Азов", подполковник Денис Прокопенко.

"С 25 апреля мы держим круговую оборону на заводе "Азовсталь". Уже второй день как противник прорвался на территорию завода", - отметил он.

По словам Прокопенко, продолжаются тяжелые кровопролитные бои.

"Я горжусь своими солдатами, которые прилагают нечеловеческие усилия, чтобы сдерживать натиск противника", - подчеркнул командир "Азова".

Он поблагодарил мир за колоссальную поддержку гарнизона "Мариуполь" и подчеркнул, что солдаты этого заслуживают.

"Ситуация крайне сложная, но, не смотря ни на что, мы продолжаем выполнять приказ держать оборону", - подчеркнул Прокопенко.

Ранее УНИАН уже сообщал, что экс-работник"Азовстали" показал оккупантам подземные ходы под заводом и сейчас они штурмуют эти тоннели.

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