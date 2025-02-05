Как отмечают в ISW, неясно, будет ли российское командование готово терпеть такие потери, если темпы продвижения российских сил продолжат снижаться.

Темпы продвижения российских войск на фронте в январе замедлились, однако это не снизило их потери. Об этом пишут аналитики американского Института изучения войны.

Так, Министерство обороны Украины сообщило, что в январе 2025 года российские войска понесли потери в 48 240 человек - более трех российских мотострелковых дивизий, что стало вторым по величине месяцем потерь с момента полномасштабного вторжения России в Украину. В то же время, по геолокационным данным ISW, в январе российские войска захватили примерно 498 квадратных километров территории в Украине и Курской области, то есть примерно 96 потерь на квадратный километр захваченной территории.

В то же время в декабре 2024 года потери россиян составили 48 670 человек рекордный месячный показатель с начала войны. По оценкам ISW, в декабре они захватили 593 квадратных километра территории.

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"Сокращение захваченной территории примерно на 100 квадратных километров в период с декабря 2024 года по январь 2025 года в сочетании с аналогичным ежемесячным уровнем потерь указывает на то, что российские силы несут такие же высокие потери, несмотря на меньшее количество территориальных достижений в ближайшей перспективе", - отмечают аналитики.

По оценкам аналитиков, российское военное командование, вероятно, терпело рекордные потери, чтобы способствовать более значительным территориальным захватам, однако неясно, будет ли оно готово терпеть такие потери, если темпы продвижения российских сил продолжат снижаться, учитвая, что российские силы наступают на более сильно защищенные населенные пункты, такие как Покровск.

Война в Украине - новости

Ранее старший офицер отдела коммуникаций 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, старший сержант Петр Гайдащук рассказал, что российские войска не оставляют попыток выбить Силы обороны Украины с территории Курской области РФ, однако сейчас ситуация является довольно стабильной.

Тем временем США в эти выходные возобновили поставки американского оружия в Украину после недавней приостановки. Как писал Reuters, Белый дом "отказался от своей первоначальной оценки о прекращении всей помощи Украине".

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