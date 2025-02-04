Враг продвинулся в Часовом Яру.

Российские оккупанты продолжают давить на позиции ВСУ по всей линии боевого соприкосновения и имеют определенные достижения. Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, который отслеживает актуальную информацию на фронте.

Так, за прошедшие сутки россияне имели успех в четырех населенных пунктах в Донецкой области, в частности, в Часовом Яру.

"Враг продвинулся в Часовом Яру, Серебряном, возле Новоандреевки и Надеждинки", - сообщают аналитики.

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Война в Украине - россияне давят на Андреевку

Как сообщал УНИАН, по данным мониторингового проекта DeepState, российские оккупанты все больше сосредотачивают свое внимание на Андреевке Донецкой области, где недавно образовался "красный анклав".

Севернее Андреевки россияне осуществляют давление на позиции Сил обороны из Славянки и Петропавловки, двигаясь по балкам к дороге Ясеново-Андреевка.

Как пояснил военный эксперт Дмитрий Жмайло, российским оккупантам критически важно захватить Андреевку в Донецкой области, чтобы заставить Силы обороны отойти от остатков Кураховского плацдарма.

Эксперт отметил, что ситуация остается очень напряженной, но предварительная инженерная подготовка позволяет нашим военным обороняться и наносить удары по врагу, который имеет огромные потери.

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