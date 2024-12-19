В частности, враг продвинулся в Курахово.

Завершились 1029-е сутки с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Враг продолжает продвигаться на востоке – Трудовое Донецкой области оккупировано.

Об этом сообщает проект DeepState. Отмечается, что также российские оккупационные войска продвинулись на территории Донецкой и Харьковской областей.

"Враг оккупировал Трудовое, а также продвинулся в Успеновке, Курахово, у Загрызово (Харьковская область, – ред.), Песчаного, Новооленевки, Волчьего, Нескучного и Возрождения", – говорится в сообщении.

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Официального подтверждения этой информации пока нет.

Карта боевых действий от проекта DeepState выглядит так:

Война в Украине: ситуация на фронте

На Купянском направлении российские оккупанты пытаются дойти до реки Оскол до Нового года. Враг превосходит ВСУ в личном составе в десятки раз, рассказал командир батальона бригады "Буревій" Константин Вахрамеев.

Военный говорит, что для пехотинцев, которые находятся на передовых позициях, серьезной угрозой являются FPV-дроны. Он отметил, что вражеские БПЛА работают нон-стоп, к тому же, россияне начали применять дроны на оптоволокне.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский говорит, что ситуация на линии фронта очень напряженная. Он отметил, что численность российской группировки войск в Украине постоянно растет. В этом году, по оценкам, на украинской земле находится дополнительно 100 тысяч российских солдат, отметил Сырский.

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