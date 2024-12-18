Сырский отметил, что "интенсивность войны продолжает расти как по масштабу, так и по численности войск".

Численность российской группировки войск в Украине постоянно растет и ситуация на линии фронта очень напряженная. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью Le Monde.

"Численность российских войск постоянно увеличивается", — сказал он. "В этом году, по нашим оценкам, на украинской земле находится дополнительно 100 000 российских солдат".

Сырский отметил, что "интенсивность войны продолжает расти как по масштабу, так и по численности войск".

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Более того, по его словам, "конфликт достиг такого технологического уровня, что теперь мы можем говорить как о противостоянии технологий, так и о противостоянии вооруженных сил", и это значительно повлияло на тактику, используемую войсками на поле боя.

Сырский также отметил, что у ВСУ есть стратегия защиты от противника, превосходящего по военной мощи, вооружению и солдатам.

"Наша главная цель в защите — нанести противнику максимальные потери на поле боя и уничтожить его военный потенциал в глубине его территории", - отметил он.

Российская армия в Украине

Напомним, в начале 2024 года в ГУР сообщали, что группировка российских сухопутных войск, которая воюет в Украине, составляет 462 тысячи человек.

Недавно российский диктатор владимир Путин заявил, что только в 2024 году в российскую армию удалось привлечь более 430 тысяч новых военнослужащих.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения потери России в Украине составляют уже более 766 тісяч человек.

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