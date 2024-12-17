В частности, враг продвинулся в Курахово.

Завершился 1027-й день полномасштабной войны России против Украины. Враг оккупировал Анновку Донецкой области.

Об этом информирует проект DeepState. Также сообщается о продвижении оккупационных войск РФ на территории Донетчины и Курской области.

"Враг оккупировал Анновку, а также продвинулся возле Кругленького (Курская область РФ, – ред.), Дальнего, Успеновки, Песчаного, Сторожевого, Трудового, в Курахово, Шевченко и Константинопольском", – говорится в сообщении.

Видео дня

Карта боевых действий сейчас выглядит так:

Война в Украине: ситуация на фронте

Российские оккупанты не оставляют попыток захватить Курахово Донецкой области. Как рассказал представитель ОСГВ "Хортица" Назар Волошин, город находится под контролем ВСУ. По его словам, враг проводил активные штурмовые действия на юго-восточной окраине и в городской застройке южной части Курахово.

Тем временем на Курщине военные КНДР несут значительные потери. В Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщают, что 14 и 15 декабря 2024 года в районах сел Плехово, Ворожба, Мартыновка Курской области государства-агрессора России подразделения армии КНДР потеряли не менее 30 человек убитыми и ранеными.

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