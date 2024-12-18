Россияне на Купянском направлении начали применять дроны на оптоволокне.

На Купянском направлении российские оккупанты, цель которых дойти до реки Оскол до Нового года, преобладают ВСУ в личном составе в десятки раз. Об этом рассказал hromadske командир батальона бригады "Буревий" Константин Вахрамеев, который сейчас служит на Купянском направлении.

По его словам, больше всего сложностей на этом направлении создают вражеские управляемые авиационные бомбы, но для пехотинцев, которые находятся на передовых позициях, самой серьезной угрозой являются FPV-дроны. Они работают непрерывно, постоянно атакуя укрытия. Хотя есть средства радиоэлектронной борьбы, противник постоянно адаптируется, пытается обойти эти средства и снова атакует.

"Для пехотинцев, которые находятся на передней линии - это FPV. Они здесь нон-стоп работают. Восстановили какое-то укрытие, а его за ночь уничтожили - и такое круглосуточно. Средства РЭБ есть, но противник на месте не стоит. Он думает, как эти средства перелететь, пробует новые частоты, то есть развивается в этом направлении очень сильно", - рассказал военный.

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Он добавил, что россияне на Купянском направлении начали применять дроны на оптоволокне. Это значительно повышает качество изображения, и операторы таких дронов могут значительно точнее определять цели. По мнению комбата, речь идет о значительном технологическом прорыве.

"Я думаю, это грандиозный прорыв. Мы тоже уже начали такие дроны использовать. Здесь снова нужен другой РЭБ", - говорит он.

Конечная цель противника, как отмечает комбат, дойти до реки Оскол. Оккупанты активно передают через свои каналы, что до Нового года российские войска должны добраться до этой реки. Однако Вахрамеев считает, что это нереально.

"Вижу, что до Нового года это нереально вообще. В личном составе они превосходят нас в десятки раз. По технике мы выравниваем этот вопрос дронами, обнаруживаем их технику еще на ранних подступах, за километров 20 до линии боевого соприкосновения, и начинаем по ним работать", - объясняет он.

По словам военного, с пехотой ситуация сложнее. Местность покрыта оврагами и посадками, россияне накапливают силы и "проходят", выявляют самые слабые места - где можно только технику привлечь, где она не пройдет. Они тщательно изучают территорию, чтобы понять, где техника пройдет, а где ее использование невозможно.

"Здесь много рек таких, как Песчанка, через которые техника не проедет. Нужно делать переправы. Силам обороны давно известны эти места, и уже практически все огневое поражение налажено", - добавляет комбат.

По его мнению, сейчас Нацгвардия и волонтерские организации на указанном направлении обеспечивают военных дронами в достаточном количестве, но со снарядами ситуация сложнее. В частности, у Сил обороны есть проблемы с некоторыми калибрами, а у россиян - наоборот. Например, у противника нет проблем с поставками 125-мм снарядов для танков, а ВСУ имеют некоторые трудности в этом аспекте. Аналогично - со 120-мм минами.

Трудно работать с минометами, когда мины имеют разные калибры и происходят от разных производителей. Это затрудняет прицеливание, поскольку каждый вид мин имеет свои особенности полета. Если работаешь с минами одного производителя, все гораздо проще.

"По обеспечению россиян - помню такой перехват, где на одной огневой позиции докладывает командир пушки, что отработал 10 снарядов, на остатке 95. Это только в один день, на одной огневой позиции, не на складах батальона, а на одной позиции. Так, видим, какие у них там ресурсы, запасы этого всего", - отмечает командир батальона.

Как оккупанты ведут себя на поле боя

Напомним, как командир батальона бригады "Буревий" Константин Вахрамеев рассказывал о поведении оккупантов на войне. По его словам, большинство пленных россиян, с которыми он имел дело - бывшие заключенные.

Он добавил, что вторая значительная часть - люди, которые жалуются на кредиты, семейные трудности, необходимость зарабатывать деньги. Ему интересно, как российские солдаты вообще соглашаются на такие бессмысленные штурмы, ведь они буквально бегут друг за другом, даже через тела своих погибших, и пытаются добраться до поставленной цели любой ценой.

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